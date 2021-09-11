مبيت 2ص:: برلماني: الدولة قدمت تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الري

أشاد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، ان توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها لتحقيق أعلي إنتاجيه للمحاصيل الزراعية بما يعود بالنفع على المزارعين، منوها إلى أن الدول أخذت خطوات جادة في هذا الملف.

ونوه عكاشة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة قدمت تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الري، وذلك لتشجيع وتحفيز الزارعين على التحول إلى نظم الري الحديثة، والشروع في تركيب الأدوات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اهتمام الدولة منظومة الري الحديثة، يأتي من أجل العمل على تحسين إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، بالإضافة إلى توفير المياه اللازمة لدعم خطة الدولة في التوسع واستصلاح الأراضي.

