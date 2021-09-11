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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن بحث مع شي منشأ فيروس كورونا

صدى البلد

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينج قضية منشأ فيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين يوم الجمعة، إنهما "بحثا جملة من القضايا الدولية بما فيها كورونا  ومنشأه وهو ما يتوسط أولويات هذه الإدارة".

وأضافت: "هذا الموضوع تم التطرق إليه، لكنني لن أكشف عن مزيد من التقاصيل".

من جهة أخرى، أفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية بأن شي أكد لبايدن أن على البلدين "احترام بواعث القلق الأساسية لكل منهما والعمل على إدارة الخلافات بينهما بشكل ملائم".

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وأضافت الوكالة أن شي اقترح على بايدن أن يواصل البلدان الاتصالات والحوار والتعاون في قضايا مثل تغير المناخ والوقاية من الأوبئة ومكافحتها والإنعاش الاقتصادي والقضايا الدولية والإقليمية الكبرى.

وأكدت ساكي أن المكالمة تطرقت إلى قضايا المناخ وحقوق الإنسان، إضافة إلى الشؤون الاقتصادية التي "لم تكن الجزء الرئيسي من الحديث".

وأشارت إلى أن هذه المكالمة لم يكن من المقرر لها أن تؤدي إلى أي "نتائج نهائية".

 

 

 

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