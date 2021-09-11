مسؤولون إثيوبيون يتهمون متمردي تيجراي بارتكاب مجزرة بحق أكثر من 100 مدني

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، اتهاممسؤولون إثيوبيون محليون قوات تيجرايبقتل أكثر من 120 مدنيا في الأيام الأخيرة، في واحدة من أكثر المجازر دموية في الحرب المستمرة منذ 10 أشهر في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، في حين نفت قوات تيغراي ذلك.

قال سيونت ووبالم، المسؤول عن منطقة دابات في منطقة أمهرة شمال إثيوبيا، لوكالة أسوشيتيد برس إن 123 جثة انتشلت ومن المتوقع العثور على المزيد.

وفقا لرئيس مكتب صحة شمال جوندار فإن حصيلة الضحايا قد تصل إلى 200 قتيل.

قوات تيجراي نفت هذه الاتهامات



أما قوات تيجراي نفت هذه الاتهامات، قائلة في بيان، إن هذه مزاعم "ملفقة" من قبل حكومة إقليم أمهرة.