سيف زاهر يهنئ رجال الزمالك في كرة اليد بالسوبر الإفريقي.. شاهد

هنأ الإعلامى سيف زاهر ، رجال كرة اليد بنادي الزمالك بعد حصولهم على لقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي ، بنتيجة 28-27.

وغرد سيف زاهر “ مبروك لنادي الزمالك كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد وهارد لاك للنادي الأهلي مباراة ممتعة حتى الثواني الأخيرة 28-27 ”.

وحسم لاعبو الزمالك المباراة في أخر ثانية في اللقاء التي كانت متجهة الي لعب شوط ثالث بعد التعادل 27-27 قبل أن يحرز يحيي الدرع هدف الفوز في أخر ثواني اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 16 - 14، قبل أن يقلب الفارس الأبيض الطاولة ويحقق الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم الفريقان أداء مميزًا خلال أحداث المباراة وأظهرا كرة اليد المصرية بأفضل شكل.

ليحقق أبناء القلعة البيضاء اللقب السابع في تاريخهم ويحتفظوا بالكأس للمرة الثالثة على التوالي.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان.

وبهذه النتيجة صعد الزمالك لبطولة العالم للأندية على أن يلتقي نظيره برشلونة الإسباني في أول أدوار البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.