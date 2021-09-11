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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جبريل: اليد تشرف الزمالك دائما.. والسوبر الإفريقي لن يكون أخر البطولات

صدى البلد

حرص طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك على توجيه التهنئة لفريق كرة اليد بالقلعة البيضاء، بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي، على حساب الأهلي.

 

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وقال جبريل : "مبروك لجمهور الزمالك ولأسرة كرة اليد وللدكتور كمال درويش والكابتن حسن صقر لمساهمتهما في أسرة فريق اليد".

 

وأوضح أنه فرد من أسرة كرة اليد وساهم فيها بجزء صغير، ما يزيد سعادته باللقب، مشيرا إلى أنه من حسن الحظ أن الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة الحالية لإدارة النادي من رموز الزمالك في كرة اليد أيضا.

 

وأضاف: "لاعبو اليد شرفوا الزمالك وأسعدوا الجماهير، وأبارك للجنة المكلفة بإدارة النادي على لقب السوبر الإفريقي، ولن تكون هذه البطولة آخر البطولات".

 

ويلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.
 

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