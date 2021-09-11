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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بكرى: الرئيس السيسي سيعلن اليوم عن تغيرات فى سياسات الدولة

الاعلامى مصطفى بكرى
الاعلامى مصطفى بكرى

قال الإعلامي مصطفى بكري انه مع قرب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أرسلتها له اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، للإطلاع عليها تشهد الأوساط السياسية في مصر تشهد حالة من الترقب.

 

وأضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، امس الجمعة، أنّ الرئيس السيسى، يعلن اليوم السبت عن تغييرات في سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات، على رأسها ملفات حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية، وتعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدي لأوجه النقص القائمة في المشهد العام في مصر.

 

وأوضح أنّ الإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية خمس سنوات من منتصف 2021 وحتى منتصف عام 2026، مؤكدًا أنّ هذه أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل تهدف بالنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر.

 

وأشار إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

ولفت إلى أن مبادئ الاستراتيجية أشارت إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، مضيفا أن الاستراتيجية ترتكز على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.

 

وذكر بكري أن الاستراتيجية تتناول أربعة محاور، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والتثقيف وبناء الإنسان في مجال حقوق الإنسان.

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