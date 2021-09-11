تخفيض سن المعاش والمستحقات المتأخرة.. غرفة سوهاج: مذكرة لوزيري التموين والتأمينات بمشاكل المخابز

أكد خالد أبوالوفا رئيس غرفة سوهاج التجارية أنه بصدد رفع مذكرة للدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية خاصة بمشاكل المخابز بالمحافظة.

وأضاف أبو الوفا فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن الغرفة تبحث مشاكل المخابز بالمحافظة ورفع تلك المشاكل لوزراء التموين والتأمينات والشئون الاجتماعية.

ونوة إلى أن من ضمن المطالب رغبة أعضاء الشعبة بتخفيض سن المعاش من 60 الى 54 عام لعمال المخابز أسوة بعمال المناجم والمحاجر ، وكذلك ضرورة تنفيذ التوجيه الوزارى رقم 22 لسنة 2020 بخصوص صرف المستحقات المتأخرة لحافز السولار لأصحاب المخابز.

ولفت إلى أن من ضمن المشكلات ضرورة إعادة النظر فى ازدواجية تحصيل المستحقات التأمينية للعمال والمخابز ما بين هيئتى السلع التموينية والتامينات الاجتماعية.

وكان مجلس ادارة الشعبه قد انتهى مؤخرا من انتخابات هيئة مكتب الشعبه والتى اسفرت عن فوز عبد الملاك جاد حنا الله بمنصب رئيس الشعبه وحسن محمد خليفه بمنصب نائب اول لرئيس الشعبه ومحمد رفعت عبد الشافي بمنصب نائب ثانى رئيس الشعبة وربيعى رجب عبد الظاهر بمنصب سكرتير الشعبه.