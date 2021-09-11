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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استولت عليه طالبان..

ثراء فاحش.. لقطات من داخل قصر نائب رئيس أفغانستان السابق

عبد الرشيد دوستم
عبد الرشيد دوستم

عرضت صحيفة "نيويورك تايمز" لقطات من حياة عناصر حركة طالبان في قصر نائب الرئيس السابق للبلاد المارشال عبد الرشيد دوستم، بعد استيلاء الحركة على كابول.

 

وقال أحد المسلحين للصحيفة، وهو يستعرض حوض المسبح والساونا في القصر: "على الرغم من أنني أعيش في المدينة، هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا المكان".

 

وعرض مسلح آخر، على الصحفيين قنبلة دخان يحتفظ بها، تحسبا لأي هجوم معاد.

 

وقال مسلح ثالث، من بين سكان القصر الجدد الذين يبلغ عددهم حوالي 150 شخصا: "عشنا كل حياتنا في الجبال والصحاري. شعبنا ليس لديه ما يأكله، ويعيش تحت تهديد السلاح. أما رجال السياسة والأغنياء وأصحاب السلطة، فقد بنوا لأنفسهم مثل هذه المنازل بعد أن سفكوا دماء الآخرين".

 

ويظهر في مقطع الفيديو حمام سباحة داخل القصر، وغرفة للساونا، وصالة ألعاب رياضية وترفيهية، وحديقة واسعة.

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