إخماد نيران حريق بمصنع بالمحلة إثر ماس كهربائي دون خسائر بالأرواح

ماس كهربائي وراء اشتعال مصنع المحلة

نجحت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية صباح اليوم في إخماد نيران حريق مصنع غير مرخص بزمام أراضي زراعية بنطاق مركز المحلة بطريق الدائري دون وقوع إصابات أو ضحايا بعدما تم الدفع ب3 سيارات وإخماد نيرانه التي ارتفعت أدخنتها .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوقوع حريق بمصنع مكون من عدة غرف بنطاق إحدي قري دائرة المركز.



وانتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن تحت إشراف اللواء محمد عقل حكمدار مركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .

كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء وتم إخماد نيرانه دون وقوع إصابات أو ضحايا في الحادث.

وأفادت تقارير المعاينه الأولية التي أقرتها الحماية المدنية وخبراء الأدلة الجنائية أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائي بإحدي ماكينات المصنع المذكور وهو ما تسبب في احتراق غرفتي مخازن بداخله .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.