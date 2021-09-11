برلماني: مصر تشهد نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان.. والسيادة للقانون

أكد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ علي وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية، موضحا ان السيادة للقانون ولا مجال لأي تجاوزات كما كان في السابق.

وأشار محسن في بيان له، إلى رفضه التام للتقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش، والذي زعم وجود أعمال قتل خارج القانون ارتكبتها السلطات المصرية في الفترة من 2015-2020.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أن منظمة هيومان رايتس ووتش معروفة بمواقفها الكاذبة والمضللة واعتماد تقاريرها علي مصادر مجهولة وغير رسمية، علاوة علي كرهها للنظام السياسي الموجود في مصر باستمرار اصدار هذه التقارير الكاذبة عن مصر بهدف تأليب الرأي العام العالمي علي الأوضاع الحقوقية في مصر على غير الحقيقة.

واختتم النائب، بأن تقرير هيومان رايتس ووتش مجرد انطباعات كاذبة مختلقة عن مصر؛ لا أساس لها ولا تسيئ للنظام السياسي في مصر ، ولكن من المهم الرد عليها عبر مختلف المحافل البرلمانية والحقوقية لفضح هذه المنظمة وتوجهاتها ومن يقف ورائها.