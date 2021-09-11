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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إطلاق برنامج تدريبي على الجديد في علاج وتشخيص مرض ضعف عضلة القلب

الدكتور نبيل فرج
الدكتور نبيل فرج

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " تقريرا عن إطلاق برنامج تدريبي على كل ماهو جديد في علاج وتشخيص مرض ضعف عضلة القلب .

وقال الدكتور أشرف عمر ، عميد كلية طب جامعة عين شمس : إن البرنامج التدريبي يستهدف مناقشة أحدث السبل ودورة تدريبية لعلاج ضعف عضلة القلب في ظل التطورات الطبية السريعة .

وأوضح الدكتور محمد المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، أن السبب الرئيسي وراء المرض هو نقص تدفق الدم للقلب ، ومن أسبابه انسداد الشرايين مع تقدم السن .

وأكد " المتيني " أن ما حدث من ثورة في مجال علاج أمراض عضلة القلب تتقدم ، ولكن ستظل جراحات القلب المفتوح لها مجالها ، وما يحدث من تطور يدعو للاندهاش .

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج ، رئيس قسم القلب طب عين شمس : إن ما حدث في الدورة التدريبية شكل تعريف كبير عن المرض ، وتوصيلها بشكل جيد للعلاج لاتباع النظم الحديثة .

اخبار التوك شو برنامج تدريبي لعلاج مرض القلب طب عين شمس جامعة عين شمس أحمد المتيني رئيس جامعة عين شمس

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