إطلاق برنامج تدريبي على الجديد في علاج وتشخيص مرض ضعف عضلة القلب

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " تقريرا عن إطلاق برنامج تدريبي على كل ماهو جديد في علاج وتشخيص مرض ضعف عضلة القلب .

وقال الدكتور أشرف عمر ، عميد كلية طب جامعة عين شمس : إن البرنامج التدريبي يستهدف مناقشة أحدث السبل ودورة تدريبية لعلاج ضعف عضلة القلب في ظل التطورات الطبية السريعة .

وأوضح الدكتور محمد المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، أن السبب الرئيسي وراء المرض هو نقص تدفق الدم للقلب ، ومن أسبابه انسداد الشرايين مع تقدم السن .

وأكد " المتيني " أن ما حدث من ثورة في مجال علاج أمراض عضلة القلب تتقدم ، ولكن ستظل جراحات القلب المفتوح لها مجالها ، وما يحدث من تطور يدعو للاندهاش .

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج ، رئيس قسم القلب طب عين شمس : إن ما حدث في الدورة التدريبية شكل تعريف كبير عن المرض ، وتوصيلها بشكل جيد للعلاج لاتباع النظم الحديثة .