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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهود عيان : الشاب حاول مقاومه اللص ودفعه أسفل القطار

لخلافات مع لص.. مصرع شاب أسفل عجلات قطار "سمنود_ المنصورة"

الشاب الضحية
الشاب الضحية

لقي شاب مصرعه في نهاية العقد الثاني من عمره، نتيجة سقوطه من قطار المحلة - المنصورة في نطاق قرية محله خلف بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، وذلك أثناء اعتراضه أحد الأشخاص “مجهول الهوية” عند محاولته سرقة التليفون المحمول الخاص به ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود .

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تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعي" أمجد. ا. ا " قرب قرية محله خلف بدائرة المركز.


وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين، أن الشاب مقيم مقيم بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري وكان يستقل القطار القادم من محافظة الدقهلية واثناء تواجده على باب القطار حاول أحد الأشخاص مجهول الهوية سرقة التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه واثناء اعتراض الأخير، دفعه المتهم ليلقي الشاب حتفه أسفل عجلات القطار  

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وبمناظرة الجثة تبين أن المجني عليه أصيب ببتر يده وقدمه ودفع مرفق اسعاف الغربية برئاسة الدكتور مجدي عوض بسيارة إسعاف نقلت المتوفي من مكان الحادث إلي مشرحة مستشفى سمنود المركزي.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار مركز سمنود قطار المنصورة لص موبايلات

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