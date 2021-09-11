مندوب مصر الدائم في جنيف يكشف جوانب الاستراتيجية الوطنية لكبار السن والتعليم

قال السفير احمد ايهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدي مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتيح لـ كبار السن إصدار تشريع شامل يعزز حقوقهم ، بالإضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية المقدمة لهم وتعزيز حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.

وفيما يخص التثقيف وبناء القدرات، أوضح السفير احمد ايهاب جمال الدين، أن الاستراتيجية تستهدف إعداد وإطلاق الخطة الوطنية للتعليم في مجال حقوق الإنسان في المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تكثيف جهات المؤسسات الدينية والحكومية لدعم القدرات، مشددا بضرورة تقديم الدعم التقني لجهات التدريب في الدولة.



وأشار، “جمال الدين”، فى كلمته خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ستقوم بمتابعة دورية لجميع المجالات، وذلك في إطار تنسيق كامل مع الجهات الوطنية المختلفة ومؤسسات المجامع المدني والأهلية.



وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف تحقيق أهداف وتطلعات المواطن المصري في مجال حقوق الإنسان.

