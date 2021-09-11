عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب مصر الدائم في جنيف يكشف جوانب الاستراتيجية الوطنية لكبار السن والتعليم

السفير احمد ايهاب
السفير احمد ايهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم في جينيف

قال السفير احمد ايهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدي مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتيح لـ كبار السن إصدار تشريع شامل يعزز حقوقهم ، بالإضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية المقدمة لهم وتعزيز حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.

 

وفيما يخص التثقيف وبناء القدرات، أوضح  السفير احمد ايهاب جمال الدين، أن الاستراتيجية تستهدف إعداد وإطلاق الخطة الوطنية للتعليم في مجال حقوق الإنسان في المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تكثيف جهات المؤسسات الدينية والحكومية لدعم القدرات، مشددا بضرورة تقديم الدعم التقني لجهات التدريب في الدولة.
 

وأشار، “جمال الدين”، فى كلمته خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ستقوم بمتابعة دورية لجميع المجالات، وذلك في إطار تنسيق كامل مع الجهات الوطنية المختلفة ومؤسسات المجامع المدني والأهلية.
 

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف تحقيق أهداف وتطلعات المواطن المصري في مجال حقوق الإنسان.
 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان اخبار التوك شو الأمم المتحدة الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

"التعليم" تجمع طلبات إعادة الفحص اليدوي لأوراق الثانوية العامة عبر هذا الرابط

بسبب نصيحة من القرن الماضي.. حرمان جماهير مانشستر يونايتد من مشاهدة الظهور الأول لـ رونالدو

حادث مروع| منشور مؤثر من حودة بندق بعد نجاته من الموت

مندوب مصر بجنيف: الاستراتيجية الوطنية محصلة لاجتماعات مكثفة طوال عام ونصف.. الاستراتيجية الوطنية تضم تعديل قوانين التحرش وختان الإناث

بعد واقعة جلبوع.. إسرائيل تتوعد الأسرى الـ6 بالسجن سنوات طويلة

واشنطن: لا دليل على تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ