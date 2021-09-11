الرئيس السيسى: بياخدوا الولاد الصغيرين يجوزوهم علشان يطلعوا متطرفين| فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى "بياخدوا الولاد الصغيرين يجوزوهم علشان يطلعوا متطرفين، بيطلعوا قتلة وأدوات قتل أمام المجتمعات، وكأن الناتج المستهدف هو تكوين خلايا وأجيال إرهابيين ومتطرفين لتخريب المجتمع لمدة 50 عاما".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان: "علشان منروحش بعيد، عندما توجد مقدرات دولة مثل مصر، تضع أدواتها لكى تنشر فكرا وممارسات متطرفة وإرهابية داخل الدولة وحول المحيط القريب لها، يكون موضوعا غاية فى الأهمية".

وتابع الرئيس السيسى: "إننى كانسان وليس رئيسا، أطرح كل ما هو صادق وأمين، وقانون الأحوال الشخصية يتيح لى توثيق الطلاق، وليس بانحياز ولكن تكون محاولة لإعطاء حق ما تم انتهاكه فى الماضى للأسر المصرية بعد الطلاق".