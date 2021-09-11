خبراء: متحورات كورونا ستفاقم الوضع الصحى في أفريقيا

توقع خبراء ، تفاقم الوضع الصحى فى أفريقيا بسبب زيادة متحورات فيروس كورونا الأفريقية وذلك على الرغم من صمود القارة السوداء أمام جائحة كورونا مقارنة بالمناطق الأخرى فى العالم.



جاء ذلك خلال دراسة أجرتها 112 منظمة أفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ،و ذلك حسبما ذكرت اليوم السبت منظمة إيكوفين الأفريقية.



وتنبأت الدراسة بزيادة طفرات كوفيد -19 في إفريقيا ، بسبب ظهور المتغيرات الجديدة في المنطقة.



وحذر توليو دي أوليفيرا ، عالم الفيروسات , وأحد المشاركين في إعداد هذه الدارسة، قائلا:" فى حال استمر الفيروس في التطور بالقارة الأفريقية ستصبح المشكلة عالمية" ، وعزت الدراسة هذه الزيادة في عدد متغيرات كوفيد-19 في أفريقيا بشكل أساسي إلى انخفاض معدل التطعيم في القارة ، حيث تم تطعيم نحو 2ر3 % فقط من السكان الأفارقة البالغ عددهم 2ر1 مليار شخص. يضاف إلى ذلك "الانتشار البطيء للقاحات في معظم البلدان الأفريقية".



واستندت الدراسة إلى البيانات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية مطلع العام الجارى عن تحديد ما لا يقل عن 5000 تسلسل من 24 دولة في المنطقة و "باستخدام هذه البيانات تم تحديد 145 سلالة من المنطقة. من بين هذه السلالات ، متغير 501Y.V2 في جنوب أفريقيا، وبحسب الخبراء، يدفع هذا المتغيّر الأرقام القياسية للإصابة بمرض كـوفيد-19 في جنوب أفريقيا. وقد عُثر على حالات إصابة بالمتغيّر الجديد في بوتسوانا وزامبيا.



ووفقًا للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، سجلت إفريقيا حتى الآن ما يقرب من 8 ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وما يزيد قليلاً عن 200000 حالة وفاة ، فى حين سجلت أوروبا أكثر من2ر1 مليون حالة وفاة ، أى 27% من الإجمالي العالمي بينما سجلت الولايات المتحدة حوالي 656000 حالة وفاة.

