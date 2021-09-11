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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة عين شمس توضح مزايا مشروع شمس " بى جرين "

صدى البلد

قالت الدكتورة نهى سمير ، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ،  إن مشروع شمس " بى جرين " يهدف للكشف عن كافة التقنيات بالتحدى الأخضر الخاص بوحدة فرز المخلفات ، وحدة كبس المخلفات الصلبة.


وأضافت "  سمير " ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc  ، أن مشروع شمس " بى جرين " يشمل أيضا وحدة انتاج البيوجاز من المخلفات العضوية ، وحدة انتاج السماد العضوى من المخلفات العضوية.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بترشيد استهلاك المياه والمخلفات ، الزراعة المائية ، توليد البيوجاز من المخلفات العضوية  ، تدوير الأكياس  البلاستيكية. 


يذكر أن جامعة عين شمس أطلقت مؤخرا  معسكر إعداد القيادات الطلابية والذي تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية، وتستمر فعاليات المعسكر فى الفترة من ١٧:٩ من سبتمبر الجارى لعدد ٢٠٠ طالب مقسمين علي فوجين وذلك بالمدينة الشبابية ببورسعيد.
يأتي ذلك برعاية ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

وبدأ اليوم الأول بالانتقال لمدينة بورسعيد ثم التسكين، ثم بدأ طابور التمام أعقبه ورشة عمل ( leadership& work team).

 

وقام الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة، بالاطمئنان على وصول الطلاب لمدينة بورسعيد، مؤكدا ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الطلاب وضرورة إمداده بتقرير يومي عن الأمور لدعم الإيجابيات  ومواجهة أى سلبيات.

 

وقدم "سعود"، تحياته لكافة الطلاب، متمنيا لهم معسكرا مثمرا يعود بالنفع علي كافة الطلاب.

 

ويقام المعسكر بإشراف ا. محمد الخطيب امين الجامعة المساعد  لشئون التعليم والطلاب وا. محمد الشرقاوي مدير عام رعاية شباب الجامعة وادارة الاتحادات الطلابية بالادارة العامة لرعاية الشباب.

 

أبناء جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس ترشيد استهلاك المياه المخلفات ورشة عمل

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