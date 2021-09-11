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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد موجة الارتفاع.. "الزراعيين" تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق

الطماطم والبطاطس
الطماطم والبطاطس

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن فواصل العروات سبب رئيسي لارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس فى هذا التوقيت من كل عام.
 

يشار إلى أن الأسواق تشهد حاليا موجة من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خاصة في أسعار الطماطم والبطاطس، إذ بلغ قيمتها 10 جنيهات للكيلو في الأسواق.
 

وأضاف "خليفة"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أزمة كورونا العام الماضي أدت لزيادة كمية البطاطس بالأسواق، وبالتالي انخفضت أسعارها وخسر المزارعون، موضحا أن كميات البطاطس قلت فى الأسواق هذا العام بسبب عودة السياحة، وبالتالى زاد الطلب عليها لأنها وجبة أساسية فى مطاعم المنشآت السياحية. 

  

وتوقع نقيب الزراعيين، انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس أول شهر أكتوبر المقبل؛ بسبب ظهور العروات الجديدة من كلا المحصولين “البطاطس، والطماطم”.

  

 

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