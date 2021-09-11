توقيع الكشف الطبي المجانى لـ 2254 مواطنا بقريتى بهاريف والنزل بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج فعاليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين داخل قرية بهاريف التابعة لمركز أسوان ، وأيضاً بقرية النزل التابعة لمركز إدفو حيث يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى فى مختلف أنحاء المحافظة وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة ، وأيضاً داخل قرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وأكد محافظ أسوان على أن تنظيم مثل هذه القوافل الطبية يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل عن كاهل المواطنين وتوصيل الخدمة لمحل إقامتهم .

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ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القوافل الطبية إستهدفت توقيع الكشف المجانى على 2254 مواطن ومواطنة من أهالى القريتين بواسطة العيادات العلاجية المتنقلة لهذه القوافل والتي ضمت العديد من التخصصات ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج اللازم .

وأشار إيهاب حنفى إلى أن فعاليات القوافل الطبية شملت أيضاً عقد ندوات تثقيفية للأهالى ، وتم تنظيمها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ، وأيضاً بالتعاون مع المجتمع المدنى مما ساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة منها على الوجه الأكمل .

وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة ما جاء ببعض صفحات موقع التواصل الإجتماعي " الفيس بوك" ونشر بعض الأشخاص بوستات تتضمن توجيه إتهامات لرئيس حي جنوب مدينة أسوان الأسبق بالإبتزاز لإحدى المواطنات وشركائها لتقنين وضع اليد على قطعة أرض ملك الدولة، والقيام ببيعها للغير مقابل رشوة، بالإضافة إلى قيام بعض الموظفين من إدارات الأملاك والمساحة بالتواطؤ معه.

وأكد محافظ أسوان بأن ما نشر على الفيس بوك هو بمثابة بلاغ وإتهام يستوجب إحالته للنيابة العامة للتحقيق مع جميع الأطراف والوصول إلى عين الحقيقة وبالتالي محاسبة كل من حاول إستغلال موقعه الوظيفي في تحقيق أي مكاسب غير مشروعة ومخالفة للقانون.

وشدد المحافظ على أنه بالرغم من إستبعاد رئيس حي جنوب الأسبق من موقعه فور توليه مسئولية المحافظة إلا أنه لن يسمح بأي شروع أو حدوث فساد مالي أو إداري سواء كان من الموظف أو المواطن من أجل القضاء على جميع بؤر الفساد وتحسين مستوى الأداء في الوحدات المحلية والهيئات الحكومية.

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