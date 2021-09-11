عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جدوي اللقاح وفعاليته.. ندوة ثقافية بمركز إعلام الخارجهة بالوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظم مجمع الإعلام  بمدينة الخارجه بالوادي الجديد  عدة  ندوات توعوية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان للرد على الشائعات وتوضيح الحقائق حول جدوي لقاح فيروس كورونا  وفاعليته.

يأتي ذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا للوقاية والحد من الإصابة بالتزامن مع الموجة الرابعة.

اقرا ايضا:

أمن الوادى الجديد يوزع 500 حقيبة مدرسية لذوي الهمم بـ 37 قرية

من جانب اخر نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، اليوم، أن بيت ثقافة بلاط  عقد محاضرة ثقافية بعنوان "دور المرأة فى العمل المجتمعى" حاضرها الباحث محمد أحمد، وتناول فيها دور المرأة فى الأسرة والعمل والسياسة، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب ببغداد محاضرة بعنوان "التدخين واضراره بجميع مراحله" قدمها الباحث القذافي سليم

كما أقام بيت ثقافة الجديدة محاضرة بعنوان "التنمية الشاملة والمستدامة على أرض الوادى الجديد" حاضرها الباحث سيد أحمد، وتناول فيها أهم المشروعات القومية الجاذبة للسكان على ارض الوادى الجديد، كذلك أعد بيت ثقافة بولاق محاضرة طبية بعنوان "لقاح كورونا ومواجهة الموجه الرابعة" حاضرها د. ابراهيم حسن، وتحدث عن ضرورة الالتزام بأخذ لقاح كورونا، بينما عقد بيت ثقافة ناصر الثورة محاضرة بعنوان "حقوق المرأة" حاضرها الشيخ عمر عبد الكريم، وناقش بيت ثقافة المنيرة كتاب "سيكولوجية الإلهام" للمؤلف يوسف ميخائيل، فيما قدم  بيت ثقافة ناصر الثورة مناقشة كتاب "طفلك فى عامة الثانى" للمؤلف احمد السعيد يونس.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة سرد قصة للاطفال بعنوان "سفينة نوح"، وأعد بيت ثقافة الراشدة سرد قصة للاطفال بعنوان "الاسعافات الأولية لك ولأسرتك"، وقدم بيت ثقافة بلاط مجلة حائط بعنوان "معا للسلام"، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بباريس مجلة حائط بعنوان "النخيل" إلى جانب مجلة حائط بعنوان الفلاح المصرى بمكتبة شرق بولاق

ونظم قصر ثقافة موط ورشة فنون تشكيلية بعنوان "أنت اقوى من المخدرات"، كذلك نفذ بيت ثقافة ناصر الثورة ورشة رسم بعنوان الزهور، فيما قدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة فقرة مواهب فى الشعر والغناء، وقدمت فرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة عرض فنى بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة.

 

قصور الثقافة فيروس كورونا العمل المجتمعي الوادى الجديد المشروعات القومية التنمية الشاملة مصري مخدرات مديرية الصحة

موضوعات متعلقة

أمن الوادى الجديد يوزع 500 حقيبة مدرسية لذوي الهمم بـ 37 قرية

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم ويشيد بجهود الطواقم الطبية

هل يأثم الرجل إذا منع زوجته من زيارة أهلها؟.. اعرف رأي الشرع

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. السيسى ينتصر للمرأة المصرية

ميركل: الأراضي الأوكرانية ستبقى ممرا للغاز الروسي إلى أوروبا

أخبار الفن.. منشور حودة بندق المؤثر.. تعليق شقيق ياسمين عبد العزيز

خلال 14 دقيقة فقط.. كريستال بالاس يسحق توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

قائد منتخب ألمانيا للشباب: أنا أهلاوي وبحب قفشة.. وأنتظر إشارة مصر (حوار)

الأكاذيب الثلاثة في واقعة قرش الساحل الشمالي.. وهل سيتم إغلاق القرى والشواطئ ؟

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية .. رددها الآن

حاسبوني وحاسبوا الحكومة.. الرئيس السيسي: مين يقدر يوفر تأمين صحي حقيقي لـ 100 مليون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما قالته الصحف الأمريكية والدولية عن الذكرى الـ 20 لضرب برجي التجارة

سر مكالمة التليفون بين بايدن وبوش يوم 11 سبتمبر من على طائرة الرئاسة.. تفاصيل مذهلة

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

فيديو

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ