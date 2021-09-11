جدوي اللقاح وفعاليته.. ندوة ثقافية بمركز إعلام الخارجهة بالوادي الجديد

نظم مجمع الإعلام بمدينة الخارجه بالوادي الجديد عدة ندوات توعوية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان للرد على الشائعات وتوضيح الحقائق حول جدوي لقاح فيروس كورونا وفاعليته.

يأتي ذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا للوقاية والحد من الإصابة بالتزامن مع الموجة الرابعة.

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من جانب اخر نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، اليوم، أن بيت ثقافة بلاط عقد محاضرة ثقافية بعنوان "دور المرأة فى العمل المجتمعى" حاضرها الباحث محمد أحمد، وتناول فيها دور المرأة فى الأسرة والعمل والسياسة، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب ببغداد محاضرة بعنوان "التدخين واضراره بجميع مراحله" قدمها الباحث القذافي سليم

كما أقام بيت ثقافة الجديدة محاضرة بعنوان "التنمية الشاملة والمستدامة على أرض الوادى الجديد" حاضرها الباحث سيد أحمد، وتناول فيها أهم المشروعات القومية الجاذبة للسكان على ارض الوادى الجديد، كذلك أعد بيت ثقافة بولاق محاضرة طبية بعنوان "لقاح كورونا ومواجهة الموجه الرابعة" حاضرها د. ابراهيم حسن، وتحدث عن ضرورة الالتزام بأخذ لقاح كورونا، بينما عقد بيت ثقافة ناصر الثورة محاضرة بعنوان "حقوق المرأة" حاضرها الشيخ عمر عبد الكريم، وناقش بيت ثقافة المنيرة كتاب "سيكولوجية الإلهام" للمؤلف يوسف ميخائيل، فيما قدم بيت ثقافة ناصر الثورة مناقشة كتاب "طفلك فى عامة الثانى" للمؤلف احمد السعيد يونس.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة سرد قصة للاطفال بعنوان "سفينة نوح"، وأعد بيت ثقافة الراشدة سرد قصة للاطفال بعنوان "الاسعافات الأولية لك ولأسرتك"، وقدم بيت ثقافة بلاط مجلة حائط بعنوان "معا للسلام"، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بباريس مجلة حائط بعنوان "النخيل" إلى جانب مجلة حائط بعنوان الفلاح المصرى بمكتبة شرق بولاق

ونظم قصر ثقافة موط ورشة فنون تشكيلية بعنوان "أنت اقوى من المخدرات"، كذلك نفذ بيت ثقافة ناصر الثورة ورشة رسم بعنوان الزهور، فيما قدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة فقرة مواهب فى الشعر والغناء، وقدمت فرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة عرض فنى بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة.