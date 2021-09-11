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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

راح ضحيتها 3 أشخاص.. تفاصيل مشاجرة قرية المنصورية بأسوان

تكثيف أمنى بمنصورية
تكثيف أمنى بمنصورية أسوان

تسود حالة من الهدوء داخل نجع القوز بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو شمال أسوان بعد أن سيطرت قوات الأمن على تداعيات المشاجرة والاحداث الدامية التى نشبت بين عائلتين مساء أمس الأول الخميس. 

وكان قد لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بقرية المنصورية مركز دراو شمال أسوان، استخدم فيها اسطوانات البوتاجاز وتم إشعال النيران فى عدد من المنازل.

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مصرع شخصين بطلق ناري في أسوان

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين استخدم فيها الأسلحة وأسطوانات البوتاجاز، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، واشتعال النيران فى عدد من المنازل، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع المشاجرة لفضها والسيطرة على الموقف.

وتقوم الأجهزة الأمنية حالياً بتكثيف تواجدها داخل نجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان للسيطرة على الوضع بشكل كامل ، وعدم وقوع أي إشتباكات أخرى ، كما شهد نجع القوز بقرية المنصورية، تواجد لسيارات الأطفاء.

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان المشاجرة لفرض السيطرة الأمنية، وإعادة الهدوء مره أخرى للمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والتعرف على الأسباب وراءها.

وهناك روايات مختلفة عن أسباب نشوب هذه المشاجرة فهناك من يروى بأن السبب لوجود خلافات عائلية تمثلت في الخلاف بين زوج من العائلة الأولى وزوجته من العائلة الثانية حيث قيل بأنه نتيجة لخطف ابنه بعد منع عائلة زوجته له من رؤيته ، ثم تطور الخلاف بينهما لتدخل افراد العائلتين، حتى تطورت الاشتباكات إلى حد استخدام الأسلحة واسطوانات البوتاجاز وإشعال النيران فى عدد من المنازل بقرية المنصورية، ووقوع وفيات ومصابين من الطرفين.

وهناك رواية أخرى تفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بنجع القوز إثر مشادة كلامية بين اثنين من أبناء العائلتين، ما أدى إلى إطلاق العائلتين الأعيرة النارية ووقوع إصابات من العائلتين، بالإضافة  إلى قيام عائلة بإشعال النيران بعدد من المنازل التابعة للعائلة الأخرى.

وكان قد قام الطرفان من العائلتين بإطلاق النيران بالأسلحة وأنابيب البوتاجاز القابلة للاشتعال، وقامت إحدى العائلتين بإشعال النيران في نحو 5 منازل للعائلة الأخرى مما أدى إلى إنفجار أنابيب الغاز الموجودة داخل هذه المنازل، وانتقل إلى مكان الحادث القيادات الأمنية للسيطرة على الموقف، كما انتقلت سيارات الحماية المدنية لحماية الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة بالأهالي وإطفاء الحرائق المشتعلة ، وجاء من بين أسماء الوفيات كل من رجب.ح 26 سنة والذى أصيب بطلق نارى أعلى الفخد الأيسر ، ومنصور .م.ح 30 سنة ، والذى أصيب بطلق نارى ، فيما جاء من بين أسماء المصابين حسين .ز22 سنة ، وزين .ح 45 سنة والذى أصيب بطلق نارى أعلى الفخد والصدر .

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