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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يارب ميحصلش بينا خناقة.. أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته

صدى البلد

نشر الفنان أحمد الفيشاوى، عدة صور له برفقة زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق أحمد الفيشاوي علي الصور قائلاً: «ناديه أنا حبيتك من أول نظرة اه.. بس كل يوم بحبك فيه أكتر أنتي طيبة وجدعة ومخلصه جداََ، ربنا يخليكي ليا.. و يا رب ميحصلش بينا خناقة انهاردا مثلاََ، وكمان انتي أحلي واحده شافتها عنيا".

ويترقب الفنان أحمد الفيشاوي وصناع فيلم 30 مارس، مصيره في المنافسة على شباك التذاكر بعد طرحه أمس الأربعاء، 8 سبتمبر، في جميع دور العرض السينمائي، وذلك بعد فترة من التأجيلات. 

 

تفاصيل دور أحمد الفيشاوي

شخصية جديدة يقدمها النجم أحمد الفيشاوي من خلال فيلم الإثارة، 30 مارس ، والمقرر إطلاقه في سبتمبر في دور العرض السينمائية. 

ويقوم أحمد الفيشاوي في الفيلم بشخصية علي، الذي لا يستطيع الفصل بين الوهم والحقيقة، فيعيش أوهامًا على أنها حقائق والعكس، وفي الوقت نفسه يواجه عصابة تحاول استغلال هذا التوهّم، الأمر الذي يضعه على حافة الحقيقة أو الإعدام.

 

مشوار أحمد الفيشاوي الفني

نشأ الفنان أحمد الفيشاوي، في عائلة فنية فوالدته هي الفنانة القديرة سمية الألفي، ووالده هو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ما جعله يدخل هذا الوسط في سن مبكرة فكان أول ظهور له وعمره لا يتجاوز الخمس سنوات من خلال مسلسل ملحمة كبريت سنة 1985، بعدها ظهر في سن التاسعة مع والده في فيلم المرشد عام 1989، وظهر شابا هو في الثامنة عشر من عمره مع الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم البطل عام 1998. 

ويعتبر مسلسل "وجه القمر" للفنانة فاتن حمامة الذي تم عرضه عام 2001 هو الانطلاقة الفعلية للفيشاوي، وبعدها شارك في مسلسل حديث الصباح والمساء عن قصة الكاتب نجيب محفوظ. 

ورغم أن الجمهور عرف أحمد الفيشاوي من خلال الدراما إلا أن أعماله السينمائية فاق عددها باقي اعماله الدرامية التي لم تتجاوز العشر مسلسلات، بينما قدم ما يقرب من 30 فيلما، ابرزها: «الحاسة السابعة، 45 يوم، ورقة شفرة، زي النهاردة، 18 يوم، 678، واحد صفر، ساعة ونص، هاتولي راجل، ولاد رزق، سكر مر، خارج الخدمة، القرد بيتكلم، شيخ جاكسون، عيار ناري، 122، ثانية واحدة». 

 

تفاصيل فيلم 30 مارس 

بينما قال المؤلف حميد المدني من خلال اللقاء: التفاصيل الادق للفيلم هو هايبقي سيكو دراما، الحدث دا بيتولد عنه لغز معين في ظروف تخلي البطل لازم يحله.

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح.

الفيلم يشرف على إنتاجه إبراهيم حرفوش ومشرف عام ريمون رمسيس. وتنتجه شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني.

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