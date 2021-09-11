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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصائح لتجنب مشكلة الرؤوس السوداء بالبشرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم "بينكي" يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء، موجهة نصيحتها إلى "أي واحدة بتعاني من الرؤوس السوداء لازم تستخدم كريم بينكي".

 

وأضافت “أبو السعود”، خلال لقائها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جميع السيدات اللاتي استخدمن كريم بينكي لاحظن اختفاء الرؤوس السوداء.
 

وتابعت أن صابونة "بينكي" عبارة عن 5 أنواع، وكل نوع يختص ببشرة معينة، ولها خصائصها المختلفة.


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كلنا تقريبًا لدينا رؤوس سوداء ونحاول بشكل محموم إخراجهم ثم من الأفضل أن توقف ذلك لن تفيد البكتيريا الموجودة على يديك كثيرًا في التخلص من الرؤوس السوداء العنيدة على أنفك. مع عدد من العلاجات المفيدة ، يمكنك منح بشرتك متعة أكبر. وهل تعلم أن لديك بالفعل هذه العلاجات في خزانة مطبخك؟


1. صودا الخبز والماء.. صودا الخبز هي علاج يبطل لون البشرة. يعمل كمقشر  علاج يزيل الأوساخ والزيوت والخلايا الميتة من الجلد. اخلطي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من الماء ووزعيه على بشرة بها رؤوس سوداء. ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ ودهني وجهك بكريم مرطب.. كرر هذا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. صدقنا: هذا علاج معجزة.

 

الرؤوس السوداء الدكتورة دينا أبو السعود كريم بينكي اخبار التوك شو بينكي

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