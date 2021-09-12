برلمانية: مصر تملك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان

قالت النائبة هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان ، أن مصر تملك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لافتة إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، هو أمر مهم جدا لتأهيل الشباب للعمل المجتمعي والمدني لتحقيق معدلات نمو مرتفعه وسيشعر بها المواطن المصري وسيجني ثمارها خلال الفترة القادمة.

وأضافت رشاد ، في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.



وأكدت رشاد أن الاستراتيجية أيضا ، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع .



وتابعت رشاد ، أن الفترة القادمة ستشهد تنسيق بين المؤسسات الدولية والإقليمية لتحقيق دفعة قوية لعمل الإستراتيجية والإطلاع على التجارب الدوليه ، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، دفعة حقيقية للحقوق والحريات وإعلان عن توجه الدوله لوضع أسس للجمهورية الجديدة قائمة على حقوق الإنسان .