الشوط الأول .. 5 مباريات تعادل سلبي وآرسنال ونوريتش أبرزهم

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من لقاء أرسنال أمام نورويتش سيتي ، على ملعب "الإمارات" ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وتعرض أرسنال للخسارة في جميع مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإنجليزي ولم يسجل لاعبوه أي أهداف، ليحتل ذيل جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط، بفارق الأهداف عن نورويتش سيتي منافس اليوم الذي يحتل المركز الـ19 وقبل الأخير.

كما حسم التعادل السلبي، الشوط الأول، من مواجهة مانشستر سيتي وليستر سيتي، التي تجمعهما على ملعب، كينج باور، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 65%، وسدد 10 تسديدات، بين القائمين والعارضة.

في المقابل، سدد ليستر سيتي، تسديدتين خارج المرمى، طوال 45 دقيقة.

وانتهت باقي المباريات المقامة في نفس التوقيت بالتعادل السلبي عدا لقاء مانشيسر يونايتد مع نيو كاسيل.