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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة فتاة غارقة أسفل كوبري القصاصين بالإسماعيلية

العثور علي جثة فتاة
العثور علي جثة فتاة غارقة

شهدت مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، غرق فتاة في العشرينيات من عمرها بعد اختلال توازنها وسقوطها في المجرى المائي لترعة الإسماعيلية.  

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تلقي اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القصاصين يفيد بغرق فتاة في العشرينيات من عمرها بترعة الإسماعيلية،  وتحديدا بمنطقة جسر البعالوة الممتد على الترعة.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المتمثلة في قوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية ، ومباحث مركز الشرطة إلى مكان الحادث للبحث عن جثة الفتاة .


وكان عدد من أهالى مدينة القصاصين وشبابها قد تطوعوا للبحث عن الفتاة بالترعة حيث نزل العشرات من أبناء قرية البعالوة إلى المياه للبحث عن جثة الفتاة في المكان الذى سقطت فيه ولم يعرف حتى الآن سبب سقوط الفتاة في المياه هل هو قضاء وقدر ؟ أم أنها حالة انتحار .


وذكر شهود عيان إن الفتاة كانت تسير بالقرب من المجرى المائي للترعة وفجأة شعرت بأنها في حاجة إلى التقيؤ ودوار حيث فقدت توازنها وسقطت في المياه .
 

الاسماعيلية حوادث اخبار المحافظات غريق

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