اخترت ألا أصطدم بالمؤسسات الدينية.. تصريحات بارزة للرئيس السيسي

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهى تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات، وخلال ذلك صرح الرئيس السيسي بعدة تصريحات جاء أبرزها:

لا أميز المرأة.. ولو احنا مسلمين وبشر يجب التعامل معها بكل احترام

لو حد قالي أنا مش مسلم ولا مسيحي هقبله شرط ألا يفرض مساره على الآخرين

ثورة ٢٠١١ كانت شهادة وفاة للدولة.

بعد ٢٠١١ قلت إن الدولة تواجه تحديات على جميع المستويات، ومنها الديني والسياسي، وكلامي متغيرش.

نستطيع أن نقول كلامًا جميلًا ولكن يجب تحويله لممارسات فعلية، والتشريعات وحدها لا تكفي.

منشفتش دماغي مع المؤسسات الدينية فيما يخص توثيق الطلاق، ولكن تركته يتفاعل مع المجتمع والمؤسسة.

المجتمع على مدار ٩٠ سنة كان يتم صبغه بفكر معين.

لا أختلف مع أحد شرط ألا يتقاطع معي أو يستهدفني.

هناك جماعات شكلت ثقافة التشكك وعدم الثقة في الدولة على مدار السنوات الماضية.

مقدرش أغفل ٦٠ مليون أو أكثر يعيشون في الريف المصري، ودي حقوق إنسان.

إذا أراد أحد فرض تميزه الثقافي على أحد المجتمعات فهذا مسار ديكتاتوري.

الدولة اهتمت بالتدابير الاجتماعية لتخفيف أثر الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.

لو واحد قالي أنا مليش أي دين هو حر، والإسلام يكفل ده.

أنا عاوز مصر قد الدنيا بكل المعايير والقيم والله يعلم ما في نفسي.

دولة زي مصر عاوزة على الأقل إنفاق عام لا يقل عن تريليون جنيه سنويًا، ولو الرقم ده موجود حاسبوني.

بتكلم مع الحكومة كتير وده شغلنا ودي بلدنا وعاوزين نحط أهلها فوق دماغنا.

بدي للمرأة حقها المنتهك منذ زمن بتوثيق الطلاق، والزوج اتعود يمد رجله أوي وهي متاخدش.