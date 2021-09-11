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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سأشارك في الاحتجاجات.. الإفراج عن داميان تاريل صاحب صفعة ماكرون

الإفراج عن الشاب
الإفراج عن الشاب الذي صفع ماكرون

أفرجت السلطات الفرنسية عن الشاب داميان تاريل، الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون في يونيو الماضي، جنوب شرقي فرنسا.

كان القضاء الفرنسي قضى بسجن تاريل البالغ من العمر 28 عامًا لمدة 18 شهرا، منها 14 شهراً مع وقف التنفيذ، أي أنه يقضي 4 أشهر فقط وراء القضبان.

وقال تاريل عقب الإفراج عنه لقناة "بي إف إم تي في" إنه غير نادم على ما فعله، موضحا أنه تلقى الكثير من رسائل الدعم، وسيشارك في الاحتجاجات الحالية ضد  الشهادة الصحية.

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وخلال استجوابه في المحكمة، قال الشاب الفرنسي إنه تصرف بالفطرة ومن دون تفكير للتعبير عن عدم رضاه".

وتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صفعة على وجهه، أثناء زيارته  لمنطقة "تان ليرميتاج" جنوب شرقي البلاد،  حيث أقدم الشاب على صفع الرئيس مرددا هتافات ضده، قبل أن يتدخل الأمن ويلقي القبض عليه.

ولقيت واقعة صفع ماكرون إدانة واسعة من كل الطبقات السياسية في فرنسا، منتقدين استخدام العنف للتعبير عن الرأي.

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