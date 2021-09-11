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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل وفاة طفل بحمام سباحة في مدينة أسوان الجديدة

الطفل المتوفي
الطفل المتوفي

عقب وفاة نجله داخل حمام السباحة بأحد الملاهي بمدينة أسوان الجديدة قال والد الطفل م. ح: نؤمن بأن قدر الله نافذ وقضاءه شامل ولا يرده شيء ، سائلين المولى أن يلهمنا الصبر والتسليم مع رجاء الخير العظيم .  

وأشار إلي أنه إلتزم الصمت طوال الأيام الماضية بالتزامن مع المصاب الجلل وآلام فقد فلذة كبدة وهيبة العزاء ، لكنه فوجئ بقيام الشركة التى تدير ملاهي "م.أ.ب أسوان الجديدة" تنشر على صفحتها الرسمية بيانا في ظاهره نعي لإبنه، وفي مضمونه تنصل من أدنى مسئولية عن أسباب الوفاة وإخلاء طرفها من أي تقصير أو إهمال . 

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وأشار إلى أن ذلك إستدعى أن يقوم بتوضيح الحقائق من خلال هذا البيان والذي أعلن فيه أن النيابة العامة أعلنت من تلقاء نفسها فتح تحقيق بشأن الواقعه ما يعني أن هناك أسباب ملموسة تستدعي التحقيق ، وقد إتصل به أحد قيادات الشرطة بأسوان أول أمس الخميس، وأبلغه إستدعاء النيابة لأخذ أقواله،  وقام مشكورا بطلب تأجيل الإستدعاء من النيابة لحين إنتهاء واجب العزاء ببلدته بقنا . 

أما عن ملاهي. م. أ. ب بأسوان الجديدة ورغم  كونها مكانا سياحيا وبه حمامات سباحة للتعليم والتدريب وألعاب مائية خطرة، إلا اننا إكتشفنا أنها خالية من أي إجراءات وقائية أو طبية ففي أقصي اللحظات التى تعرض فيها إبنه للموت أمام عينه لم يجد مسعفين أو أي أدوات إسعاف متوفرة بها لإنقاذ إبنه من الموت الذي وافاه قبل  وصول سيارة الإسعاف .

وأضاف: معروف أن أ.ب أسوان الجديدة يقع بمدينة لاتوجد بها مستشفى حتى الآن أو خدمة طوارىء حيث يبعد عن أقرب مستشفي ما يزيد عن 20 كم مما يستوجب أخذ الإحتياطات القصوى من الإسعافات الطبية التى لم تكن موجودة بالأساس وقت وقوع المصيبة . 

وتابع أن إبنه م.ح لم يكن متواجدا بها من أجل الترفيه بمفرده، ولكن كان ضمن مدرسة تعليم السباحة التابعة لإدارة م. ا. ب مما يجعلهم مسئولين مسئولية تامة وكاملة عن سلامته وحمايته وهو مالم يتحقق . 

وتوجه بدعوة لمحافظ أسوان للتدخل وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة التى تدير أ.ب أسوان الجديدة حتى لا تتكرر مأساة الإهمال لضحية أخرى من أرواح أطفالنا لحين إنتهاء تحقيقات النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية،  كما أن هذه دعوة أيضاً للشخصيات العامة ورموز أسوان ومؤسساتها الوطنية الشريفة للتضامن من أجل وقف الإهمال بهذا المكان الذي يهدد مزيد من أرواح الأبرياء من الأطفال إن استمر الوضع على حاله .

وداعى بقوله: أسال الله أن يحفظ أبنائكم من كل سوء وأن يلهمنى ووالدته الصبر والثبات وإنا لله وإنا إليه راجعون .
 

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