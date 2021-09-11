عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حياة كريمة خير دليل.. نائبة: مصر من أوائل الدول المهتمة بحقوق الإنسان

النائبة هند رشاد،
النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك فى كل الموضوعات المتعلقة بالملف، متسائلة، أليست مبادرة "حياة كريمة" التى تحولت لمشروع قومى من أهم وأعظم الملفات الخاصة بحقوق الانسان، خاصة وأنها تهدف لتوفير حياة تليق بالمواطن المصرى.

 

واعتبرت “رشاد” فى بيان صحفى لها، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة، وترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بالملف، خاصة مع الحرص الشديد على وضع خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان مما يؤكد أن مصر تسعى دائما بجدية إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وهذا ليس جديدا على الدولة المصرية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

 

وأضافت أن إسهامات الدولة المصرية لم تتوقف فى هذا الصدد، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

 

وأوضحت أنه خلال السنوات الأخيرة تم إطلاق العديد من المبادرات التى تعكس الاهتمام بالمواطن المصرى، فإلى جانب مبادرة حياة كريمة التى تعد الأولى من نوعها فى التاريخ، نجد مشروع التأمين صحي شامل، وتطويرالعشوائيات، والمشروعات التنموية التى تؤدي لتغير جذري في حياة المواطن، كل هذا يعد طفرة وإنجاز كبير فى هذا الملف على وجه التحديد.

 

وأكدت رشاد، أن مصر كانت وستظل دائما وأبدا من أوائل الدول التى تعلى من شأن ملف حقوق الإنسان والأرقام تتحدث عن نفسها وكل ما يتم فى العلن أمام الجميع.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حياة كريمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان تطويرالعشوائيات

ترشيحاتنا

بدون ميسي.. باريس سان جيرمان يفوز على كليرمون 4-0 في الدوري الفرنسي

عضو القومي لحقوق الإنسان: إطلاق الاستراتيجية الوطنية تاريخي وغير مسبوق

الذهب يتراجع 7 جنيهات في أسبوع

لمدة شهر.. تعديل موعد إغلاق محطة مترو المرج الجديدة وقيام أول قطار

استراتيجية حقوق الإنسان.. خالد عكاشة: يوم فارق في تاريخ الجمهورية الجديدة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعداد استراتيجية حقوق الإنسان وفق دراسات ومنهج علمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائد منتخب ألمانيا للشباب: أنا أهلاوي وبحب قفشة.. وأنتظر إشارة مصر (حوار)

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية .. رددها الآن

الأكاذيب الثلاثة في واقعة قرش الساحل الشمالي.. وهل سيتم إغلاق القرى والشواطئ ؟

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أغبى اللصوص.. تصرف مضحك يتسبب في اعتقاله بعد سرقة متجر |فيديو

البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى.. صور

شاهد.. قرش برأس خنزير.. ظهور مخلوق مرعب في البحر المتوسط|صور

هذا ما قالته الصحف الأمريكية والدولية عن الذكرى الـ 20 لضرب برجي التجارة

فيديو

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ