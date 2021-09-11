حياة كريمة خير دليل.. نائبة: مصر من أوائل الدول المهتمة بحقوق الإنسان

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك فى كل الموضوعات المتعلقة بالملف، متسائلة، أليست مبادرة "حياة كريمة" التى تحولت لمشروع قومى من أهم وأعظم الملفات الخاصة بحقوق الانسان، خاصة وأنها تهدف لتوفير حياة تليق بالمواطن المصرى.

واعتبرت “رشاد” فى بيان صحفى لها، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة، وترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بالملف، خاصة مع الحرص الشديد على وضع خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان مما يؤكد أن مصر تسعى دائما بجدية إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وهذا ليس جديدا على الدولة المصرية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وأضافت أن إسهامات الدولة المصرية لم تتوقف فى هذا الصدد، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأوضحت أنه خلال السنوات الأخيرة تم إطلاق العديد من المبادرات التى تعكس الاهتمام بالمواطن المصرى، فإلى جانب مبادرة حياة كريمة التى تعد الأولى من نوعها فى التاريخ، نجد مشروع التأمين صحي شامل، وتطويرالعشوائيات، والمشروعات التنموية التى تؤدي لتغير جذري في حياة المواطن، كل هذا يعد طفرة وإنجاز كبير فى هذا الملف على وجه التحديد.

وأكدت رشاد، أن مصر كانت وستظل دائما وأبدا من أوائل الدول التى تعلى من شأن ملف حقوق الإنسان والأرقام تتحدث عن نفسها وكل ما يتم فى العلن أمام الجميع.