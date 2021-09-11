لم يصرح به منذ 8 سنوات.. أحمد موسى يكشف تصريحا خطيرا للرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي لـ الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، إن الرئيس السيسي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الرئيس السيسي أطلق تصريحا لأول مرة يصرح به على مدار الـ 8 سنوات الماضية وهذا التصريح مهم وله معنى كبير ".

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وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد ان عام 2011 كان إعلان وشهادة وفاة الدولة المصرية".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هذا التصريح هو أخطر تصريح ذكره الرئيس السيسي، والرئيس السيسي تحدث عن التحديات التي كانت تواجه الدولة المصرية منذ 8 سنوات ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد أن مصر كانت تمر بتحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية بعد عام 2011 ".