رونالدو يعلق على تسجيل هدفين في أول ظهور مع مانشيستر يونايتد

حقق مانشيستر يونايتد فوز كبيرا على ضيفه نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وكتب رونالدو في رساله عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "عودتي إلى أولد ترافورد كانت تذكيرا مختصرا بسر تسمية هذا الملعب مسرح الأحلام".

وأضاف "بالنسبة لي، كان هذا الملعب مكانا ساحرا حيث يمكنك تحقيق كل ما تضعه بذهنك".

وتابع "مع زملائي ومع التشجيع المذهل الذي نحصل عليه دائما من المدرجات، نحن نواجه الطريق أمامنا بثقة وتفاؤل بكوننا سنحتفل معا في النهاية".

واختتم "فخور بالعودة إلى مان يونايتد وباللعب في البريميرليج مرة أخرى، ولكن فوق كل شيء، سعيد بمساعدة الفريق. هيا بنا أيها الشياطين".

وعاد رونالدو صاحب الـ 36 عاما، إلى صفوف ناديه السابق مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس بعد 3 أعوام قضاها في تورينو.

ووقع “الدون” عقدا لمدة عامين في الشهر الماضي وسيسعى النجم البرتغالي المخضرم لتحسين سجله التهديفي مع النادي الإنجليزي الذي يتضمن 118 هدفا أحرزها خلال 6 مواسم وفاز خلاها بـ8 ألقاب كبيرة تحت قيادة المدرب الأسبق أليكس فيرجسون.