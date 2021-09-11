قوة المنظومة الصحية| هل الموجة الرابعة لكورونا بدأت؟ رئيس لجنة المكافحة يجيب

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، إن مصر بها شواهد لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا ، مؤكدا أن مصر بدأت في بوادر الموجة الرابعة ويجب أن نتخذ حذرنا من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية .



واضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن الإجراءات الاحترازية لا تقتصر اليوم علي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي فقط ولكن اللقاحات أصبحت اليوم من ضمن الإجراءات الاحترازية التي يجب القيام بها.



واوضح حسام حسني ، أن فيروس كورونا لم يعد مستجدا علينا بسبب تعاملنا معه في الموجة الاولي والثانية والثالثة وهذا يجعل لدينا ثقة في قوة المنظومة الصحية في مصر بسبب الفكر الجيد وتوافر جميع بروتوكولات العلاج لدينا والأدوية التي تساعد علي الشفاء .

وتابع حسام حسني ، أن أهم عامل من عوامل الشفاء من فيروس كورونا هو طلب الرعاية الصحية السليمة والمبكرة وهذا ساعد علي سرعة الشفاء من الإصابة .