خطط جديدة من الإخوان.. أحمد موسى يحذر المصريين من أمر خطير

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إنه من الضروري الحذر من خطط جماعة الإخوان المستقبلية؛ خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الإخوان مازالوا متواجدين".

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وتابع الإعلامي أحمد موسى :" عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تعيد تنظيم خطوطها مجددا وسوف يغيروا طريقة تواجدهم داخل المجتمع ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" جماعة الإخوان الإرهابية تقود حملة تشكيل ضد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى :" في المستقبل ستغير جماعة الإخوان الإرهابية طريقة توغلها داخل المجتمع المصري ".

