17 مليون جنيه.. شاهد منزل وسط الصحراء بتكلفة خيالية والسبب غريب|صور

يهرب الناس من الصحراء الحارقة إلى المدن وسط المباني المأهولة بالسكان والخدمات الاجتماعية في كل مكان، ورغم إتاحة العيش في الصحراء من خلال الزحف العمراني المتواصل إلا أن صحراء كاليفورنيا في أمريكا هي الأصعب من تلك الناحية.

وهو ما يجعل من الصعب تخيل سعر هذا المنزل البسيط في وسط صحراء جوشوا تري في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل سعره إلى 1.75 مليون دولار (ما يقرب من 17 مليون جنيه مصري).

يقع المنزل على مساحة خمسة أفدنة من الأراضي غير المأهولة، وتحيط به الصخور في صحراء موهافي بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا يعني أن معظم جيرانك سيكونون من الثعابين، الحشرات والسحالي، ولن يمكنك الوصول بسهولة إلى المطاعم والمتاجر، ولكن منزلك على الرغم من حجمه، يحتوي على كل ما تحتاجه.

الهدف من بناء المنزل الفخم

تتمثل الرؤية في أن يبدو المبنى وكأنه "سقط" للتو بين الصخور، على الرغم من أن الأمر استغرق الكثير من العمل لإزالة الأنقاض وإفساح المجال للمبنى.

لم يكتمل المبنى المعروض للبيع مقابل ملايين بعد، لكن عروض المشروع النهائي تبدو مذهلة.

فقد تم اختيار الجدران الخرسانية، المصبوبة فوق إطار مصنوع من المعدن والرغوة، لتكون "غير قابلة للتدمير" بالإضافة إلى السماح بالتبريد التلقائي بالداخل وفقا لدرجة الحرارة.

تم بناء El Cemento Uno كما يُعرف المنزل، حاليًا على مساحة تبلغ 1647 قدمًا مربعًا، مع غرفتي نوم وحمامين ونصف الحمام.



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