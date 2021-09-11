قنابل موقوتة.. أحمد موسى: أطفال داعش يتم تدريبهم على استخدام السلاح

علق الإعلامي أحمد موسى، على إطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا إن الرئيس السيسي تحدث عن اللاجئين المقدرين بـ 16 مليون لاجيء وأحوالهم وكيفية تقديم الدعم لهم .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أطفال داعش في مخيمات التنظيم الإرهابي يتم تدريبهم على استخدام السلاح كي يكونوا قنابل موقوتة لتنفيذ عمليات إرهابية ".



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وتابع الإعلامي أحمد موسى :" عندما يعود هؤلاء الاطفال إلى موطنهم الأصلي سوف يصبحون متطرفين وعناصر إرهابية تهدد الأمن والسلم في المجتمع".

و أكمل الإعلامي أحمد موسى :" من تلطخت يده بالدماء مكانه السجن ولا حوار معه مطلقا ولا مسار للتسوية مع من تلطخت يده بالدماء ".

ولفت الإعلامي احمد موسى إلى أن الشعب المغربي لفظ جماعة الإخوان الإرهابية مؤخرا، وهذه الجماعة لا مكان لها في مصر أو في المنطقة العربية.