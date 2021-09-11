بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية والمهندسين لتدريبهم

وقع المهندس هاني ضاحي - نقيب المهندسين والدكتور محمد القوصي -الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون بين النقابة والوكالة، لتدريب المهندسين وطلاب كليات الهندسة ، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل في مجال الفضاء والأقمار الصناعية.

تم توقيع البروتوكول بمقر النقابة العامة للمهندسين في احتفالية نظمتها نقابة المهندسين مساء اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، وحضرها المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد ، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والدكتور محمد العراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وخلال الاحتفالية أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين أن النقابة حاليا تولى اهتماما كبيرا بإعداد وتأهيل المهندسين حديثي التخرج لسوق العمل وصقل خبرات جموع المهندسين ، من أجل تحقيق مزيد من الازدهار المهني.

وقال " النقابة وقعت أكثر من بروتوكول تعاون ، الغرض منها جميعا هو أن تكون النقابة بيت المهندسين المصريين هي نقطة انطلاق المهندس المصري لسوق العمل ليس داخل مصر فقط ،وإنما في أفريقيا والدول العربية والأوربية ، وجميع دول العالم ".

وأضاف " تعيش مصر حاليا ، عهد جمهورية جديدة ، تشهد العديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية ، والاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المصريين وتحسين تصنيف مصر دوليا على جميع الأنشطة وفي كل المجالات سواء في الإسكان أو الطرق أو الطاقة ، التي كنا نعاني عجزا كبيرا فيها ، واصبح لدينا فائض يعادل مرة ونصف من استهلاكنا".

وتابع " كل تلك الإنجازات تحققت بفضل إرادة سياسية فولاذية لها رؤية ثاقبة ، وضعت بها استراتيجية مصر 2030 ، وهي الاستراتيجية التي نفذتها سواعد المصريين الوطنيين وفي المقدمة منهم المهندسون المصريون".



واضاف " احد النقاط المهمة في تلك الاستراتيجية هو الاهتمام بعلوم الفضاء والطاقة النووية ، وهو ما نسعي إليه عبر بروتوكول التعاون بين النقابة ووكالة الفضاء ،التي تتعاون مع نقابة المهندسين لأول مرة في تاريخ النقابة" .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد القوصي -الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية اعتزازه بتوقيع بروتوكول التعاون مع النقابة وقال " شرف عظيم أن نتواجد في نقابة المهندسين بيت كل مهندسي مصر".

وأضاف " سوق العمل العالمي مفتوح أمام المهندسين أصحاب الخبرات المتميزة في المجالات الحديثة المرتبطة بالفضاء والذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي وهو ما سنسعي لتدريب مهندسي النقابة عليه من خلال هذا البرتوكول ".

واشار " القوصي " إلى أن وكالة الفضاء المصرية لا تهدف إلى الربح ، وهدفها الأول هو تطوير مهارات وقدرات مهندسي مصر في مجال الفضاء ولهذا خصصت قمر صناعي تعليمي لـ 32 كلية في مصر لتقديم علوم الفضاء والتكنولوجيا الحديثة ، مؤكدا أن وكالة الفضاء ستبدأ فورا في تفعيل برتوكول التعاون مع النقابة .

من جانبه قال المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة أن النقابة لاتدخر جهدا لتدريب المهندسين وتنمية مهاراتهم ، ولهذا وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع جهات عديدة في مصر لتدريب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.



أدار الاحتفالية المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، مؤكدا حرص نقيب المهندسين وهيئة مكتب النقابة و المجلس الأعلي للنقابة على تدريب المهندسين وتأهيلهم لاقتحام سوق العمل فالمهندسين هم بناة الأوطان ودورهم مؤثر وفعال في جميع المشروعات القومية والوطنية.

ووجه المهندس عادل درويش رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية الشكر لهيئة مكتب النقابة ومجلسها الأعلى على دعم جميع الجهود التي تهدف تحقيق مصالح جموع المهندسين .

فيما قال الدكتور أحمد فرج عضو لجنة التدريب بنقابة المهندسين العامة ومنسق البروتوكول – إنه بموجب هذا البروتوكول سيتم العمل على تنمية مهارات وقدرات أعضاء نقابة المهندسين وطلاب كليات الهندسة وحديثي التخرج لتأهيلهم لسوق العمل، وتدريب المهندسين حديثي التخرج في مجال الفضاء والأقمار الصناعية.

تم توقيع البرتوكول بحضور المهندس عادل درويش رئيس الشعبة الميكانيكية والمهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة و مهندس محمد ثروت رئيس نقابة بني سويف والمهندس محمد عبد المجيد وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية، وعدد من خبراء الفضاء واساتذة الجامعات وشباب المهندسين.