بعد حديث الرئيس.. برلمانية:الهجرة غير الشرعية تدق ناقوس الخطر والانتباه لها ضرورة

قالت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن استمرار الفكر الذي يؤدي إلى دفع بعض الشباب في الهروب بطريقة غير شرعية معرضا نفسه للخطر والموت، بمثابة ناقوس خطر يدق ينبغي أن نحترس وننتبه له جيد، موضحة أنه أمر لا يستهان به على الاطلاق.

وأضافت مرثا محروس في تصريحاتها الخاصة لـ"صدى البلد" أن حالة الهروب التي تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم أثناء كلمته باحتفالية الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، تجعلنا نفكر ونمعن أن هناك قصورا من جانب الجهات المنوطة بها التوعية من هذا الامر.

وأشار عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان أن الدور يقع على الجميع وليس مؤسسة بعينها، حيث ان المؤسسات الدينية يجب أن تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والاعلام أيضا، وذلك لتوجيه أفكار الشباب وتصحيح مسارهم، خاصة مع دخول عصر الجمهورية الجدية وبناء دولة جديدة تعتمد على شبابها في مواجهة تحدياتها.

ونوهت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أننا نأمل أن تكون هذه الواقعة بداية النهاية، خاصة بعد حديث الرئيس عنها، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الرسالة الموجهة للشباب ترمي إلى توفيق الاوضاع وترسيخ مبدأ المواطنة وتفعيله لديهم.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على واقعة هروب طالب بالمرحلة الإعدادية عبر منفذ السلوم لدولة أجنبية، عن طريق الهجرة غير الشرعية قائلا: “هل وسائل الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية قامت بدورها لما طالب في سن زي ده يشوف الأمل خارج بلده”.

