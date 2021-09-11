بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية..المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: نشعر بالفخر كمجتمع مدني

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، إن مصر بها لدينا 52 ألف جمعية يقومون بأدوار متعددة .



وأضاف عصام شيحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مصر لديها خبرات وتراكمات كبيرة تمكن المجتمع المدني كي يقوم بدوره، والرئيس السيسي وجه رسائل كثيرة للتعامل مع المجتمع المدني والدخول في شراكة مع المجتمع المدني ".

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وتابع عصام شيحة :" الدولة فتحت الأبواب أمام كافة الحقوق وسمحت بأدوار متعددة للمجتمع المدني، مضيفا:" تعديل قانون الجمعيات الأهلية للتنظيم وليس التقييد ".

واكمل عصام شيحة:" الآمال معقودة على قيام المجتمع المدني بدوره في المجتمع وعلى البرلمان المسارعة لـ تعديل التشريعات التي تمكن المجتمع من القيام بدوره"، مضيفا:" هذا اليوم تاريخي ونشعر بالفخر كمجتمع مدني ".