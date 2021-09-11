عماد الدين حسين يعلق على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. فيديو

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، على إطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، قائلا: "حدث مهم وحدث كبير، وهذه الاستراتيجية لم تأت عبر الخاطر ولم تكن مجرد قرار عابر".



وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نخبة كبيرة من المجتمع شاركت في النقاشات التي بلورت الشكل شبه النهائي لهذه الاستراتيجية، وهي نتاج عمل عدد كبير جدا وجهد كبير لوزارة الخارجية المصرية".

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ،: "مصر دولة عريقة وكبيرة ولم يمكن ممكنا أن نترك هذا الملف حتى يتحول إلى أداة في يد بعض القوى الخارجية والمنظمات يتعاملون معنا وكأنه ثقب في جبين مصر".



الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.



و تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية