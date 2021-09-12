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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين استوليا على حساب مواطن ببطاقة دفع إلكتروني

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس، شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستيلاء على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بأحد المواطنين والإستيلاء بموجبها على أموال من حسابه البنكى.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

 

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالإستيلاء على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بأحد المواطنين والإستيلاء بموجبها على أموال من حسابه البنكى.

 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة) بإكتشافه سرقة بطاقة الدفع الإلكترونى المربوطة على حسابه البنكى بأحد البنوك، وإستخدامها من قبل شخص مجهول فى إجراء عمليات سحب نقدى على ماكينات الصراف الآلي والإستيلاء بموجبها على مبلغ مالى من حسابه .

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده بإستخدام الوسائل التقنية الحديثة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة)، إذ استغل أحدهما طبيعة عمله كونه (السائق الخاص) للشاكى وتمكن من سرقة بطاقة الدفع الإلكترونى والرقم السرى الخاص بها من منزله، وإستخدامها فى عمليات سحب مبالغ مالية دون علم الشاكى، وحتى يكون بمنأى عن ضبطه وإكتشاف أمره، كلف صديقه "المتهم الثانى" بالتوجه إلى مدينة بورسعيد وإستخدام البطاقة المستولى عليها فى إجراء عميات سحب نقدى من إحدى ماكينات الصراف الآلى، ليتمكنا من الإستيلاء على مبلغ مالى من حساب الشاكى.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهما وتم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (بطاقة دفع إلكترونى بإسم الشاكى – عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأنهما قاما بالتصرف فى المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال البنوك والعملاء .

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