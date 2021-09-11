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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جامعة الأزهر: تطعيم 2285 طالبا بلقاح كورونا في اليوم الأول

تطعيم طلاب جامعة
تطعيم طلاب جامعة الأزهر بلقاح كورونا

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات، إن اليوم السبت- أول أيام التطعيم- شهد إقبالًا كبيرًا من منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات، وأشار إلى أن إجمالي عدد الذين حصلوا على اللقاح حتى غلق باب نقاط التطعيم في تمام الساعة التاسعة مساءً بلغ 2285 طالبًا وطالبة.

 
كما أوضح صديق أن غرفة عمليات إدارة الأزمات بالجامعة، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، تتابع سير العمل بنقاط التطعيم منذ الصباح، لافتًا إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قام صباح اليوم بالمرور على بعض  نقاط التطعيم؛ للاطمئنان عليها بنفسه، كما اطمئن على أبنائه الطلاب والطالبات في اليوم الأول للتطعيم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هذه النقاط تباشر عملَها يوميَّا؛ لتطعيم منسوبي الجامعة، وأهاب بجميع منسوبي الجامعة تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، واختيار ( جامعة الأزهر) مقرًّا للتطعيم، والاحتفاظ- من خلال الهاتف- بالرسالة المرسلة لتلقى التطعيم، ثمّ التوجه بعد ذلك إلى نقاط التطعيم بالجامعة مع بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها.

الأزهر جامعة الأزهر لقاح كورونا مستشفيات وزارة الصحة الطلاب والطالبات

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