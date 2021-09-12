حبس عاطلين سرقا محتويات غرفة الكهرباء بحدائق حلوان

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلان، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة بارات نحاسية من داخل غرفة كهرباء بإسلوب "الفك" بمنطقة حدائق حلوان ، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة .

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت الاطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطلان لقيامهم بالسرقة من داخل غرفة كهرباء بإسلوب "الفك" حدائق حلوان ، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة .

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط شخصين – لهما معلومات جنائية ، وبحوزتهما (عدد 6 بار نحاس بطول 1,5 متر للواحدة – مجموعة من الأدوات عبارة عن "عدد 5 مفتاح, ذراديه حديدية , عدد 6 قفاز").

بمواجهتهما عن مصدر تلك المضبوطات ، إعترفا بسرقتها من داخل إحدى غرف الكهرباء بدائرة القسم بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، تم إتخاذ الإجرءات القانونية.