نائب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أبلغ رد على المنظمات المشبوهة

أشاد النائب/ هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بحضور الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تعتبر أول إستراتيجية وطنية تحترم وتعزز حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف هشام الجاهل فى بيان صحفى له أن هذه الاستراتيجية تاتى كثمرة لخطوات الإصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تبعها من مبادرات تهدف إلى حياة كريمة وايضا التأمين الصحي الشامل والطفرة فى مجال النقل والطرق والكبارى والجهود الحثيثة فى مجال حقوق المرأة وغيرها من مجهودات عظيمة فى مجال حقوق الإنسان.

وأكمل عضو مجلس النواب أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أعلن عنها الرئيس السيسي ، بمثابة أبلغ رد على المواقع والمؤسسات المشبوهة التى تشكك فى حالة حقوق الإنسان المصرية، وأن هناك انتهاك لحقوق المواطن المصري، مؤكدا على أن هذه المؤسسات وهي تشاهد اطلاق الاستراتيجية انكشفت امام العامل انها مأجورة ومدفوعة الاجر.