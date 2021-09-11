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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يناقش تفاصيل إقامة أول معرض للكتاب بالمحافظة

اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف

التقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف بفريق عمل الإعداد لإقامة أول معرض للكتاب بالمحافظة "تحت رعاية المحافظ"،والذي يجرى الإعداد له ليكون على غرار معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بالتعاون بين الغرفة التجارية وهيئة قصور الثقافة واتحاد الناشرين المصريين

حضر اللقاء كل من :نهى الحميلي رئيس لجنة المعارض بالغرفة التجارية"عضو مجلس النواب السابق"،أحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين  ، أحمد رشاد رئيس لجنة العلاقات العامة والتسويق ، ممدوح على رئيس لجنة النشاط الاجتماعي بالغرفة التجارية ، أسامة شتات رئيس لجنة الملكية الفكرية

واستعرض فريق العمل محتويات دراسة المشروع والمحاور الثقافية التي يتم العمل من خلالها واستهداف كافة الفئات المجتمعية والأهداف العامة التي يستهدفها المشروع ، الذي يتم تنفيذه لأول مرة برعاية  وتوجيهات المحافظ ، لوضع منظومة عمل تسمح بالتفكير خارج الصندوق والعمل غير التقليدي

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وأوضحت نهى الحميلي ،أنه يتم تنفيذ ذلك بإشراف من المستشار حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ، وذلك في إطار دعم الغرفة المجتمعي لجهود المحافظة التنموية  تحت قيادة الدكتور المحافظ محمد هاني غنيم ، حيث سيتم إقامة المعرض  بقصر ثقافة شرق النيل ، ويمثل ذلك دعماً مميزاً  للمشروع الذي تقدمه الدولة للدفع بالجهود الثقافية والتوعوية في مختلف المجالات

وأكدت "الحميلي"أنه من المقرر إقامة المعرض خلال أكتوبر القادم،وذلك بحضور محافظ بني سويف والعديد من ممثلى الجهات المختصة وكذا الأطراف المشاركة مثل اتحاد الناشرين المصريين والهيئة العامة لقصور الثقافة والجامعات والنقابات المتعددة والمجتمع المدني وغيرها

ومن جانبه أكد محافظ بني سويف دعمه للمعرض ، والذي يأتي تتويجاً لخطة المحافظة  لدعم دور المجتمع المدني في شتى المجالات التنموية والخدمية ، حيث يعد هذا المعرض أحد ثمار هذا التعاون النوعي بين الجهات الرسمية وغير الرسمية،تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحشد كافة الجهود لتسريع وتيرة التنمية في مختلف القطاعات

كما أكد المحافظ على أن محور الثقافة من أهم الأهداف التنموية التي تعمل الدولة على دعمها ضمن رؤية مصر 2030 التنموية، لاسيما مع المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في كافة المناحي ،خاصة المشروع القومي لتطوير  القرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"

بني سويف قصور الثقافة مجلس النواب محافظ بني سويف المعرض العلاقات الجامعات المصري

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