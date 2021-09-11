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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رشا إسحق: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أهم مقاييس تقدم المجتمعات

النائبة رشا اسحق
النائبة رشا اسحق

قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، إننا نحتفل اليوم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  استمرارا لجهود الدولة المصرية في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في مصر والتي تعد من أهم مقاييس تقدم المجتمعات ورقيها، حيث يأتي هذا الاحتفال ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.

وأشارت "إسحق" في تصريحاتها أنه من المعروف أن مصر تعد من أوائل الدول التي انضمت لمجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء السابقة علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان او اللاحقة عليه والذي تمت صياغته عام ١٩٤٨.

وتابعت أن هناك بابا كاملا في الدستور المصري يكفل الحقوق والحريات والواجبات العامة للمواطنين يضم ٤٣ مادة لضمان الحقوق لكل مواطن، كما أقر الدستور المصري في مادة ٥١ أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، ومن هنا يأتي دور التشريعات والسياسات العامة في الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها، بالإضافة لدور المؤسسات والآليات الوطنية في إنفاذ تلك التشريعات والسياسات.

ولفتت النائبة رشا إسحق أنه منذ ٢٠١٤ لم تتوقف مصر عند الحقوق السياسية فقط ولكن كان لها رؤية شاملة لملف حقوق الإنسان في مصر شملت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الصحية والتعليمية وتوفير سكن ملائم وبيئة نظيفة ومن هنا كان تحرك الدولة المصرية في جميع القطاعات لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين مع تمكين المرأة والشباب في مناصب تنفيذية عديدة ، وهذا ما أكدته وتضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم.

واستطردت عضو مجلس الشيوخ، أنه من أبرز النقاط المضيئة اليوم إعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، حيث دعا سيادته جميع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.

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