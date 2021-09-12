أخبار السيارات| 128 بحالة نادرة وبسعر لا يصدق.. باقة 250 ألفًا لـ 5 سيارات موديل 2021 داخل السوق المصري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

سيارة 128 بحالة نادرة وبسعر لا يصدق .. تعرف على التفاصيل

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للنسخة الشهيرة فيات 128، ولكن الغريب فالامر هو سعر البيع المعلن لهذه السيارة، حيث عرضت بقيمة سعرية تبدو خيالية، ويرجع ذلك إلى الحالة العامة للسيارة حيث أنها تبدو "بحالة المصنع"، بالاضافة إلى تاريخ الاصدار والذي ينتمي إلى موديلات 2006.

5 سيارات خارقة موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور

يحتوي السوق السعودي على باقة من الموديلات الخاصة بـ 2021، والتي تتنوع بين السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان سواء كانت قياسية او فاخرة، او تصميمات الهاتشباك التي تحظى باقبال شبابي كبير، و ربما تكون أن الخيارات التي يفضلها الكثير أيضا هي فئة السيارات الخارقة.

باقة 250 ألفًا لـ 5 سيارات موديل 2021 داخل السوق المصرية.. صور

يضم السوق المصري باقة من موديلات 2021 والتي تتنوع بين علامة تجارية و اخري، حيث تتعدد الاصدارات بين طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات ، و بين فئة الهاتشباك و السيدان، و يبقى الخيار أمام محبي عالم السيارات هو تحديد الفئة السعرية المناسبة لهم.

نظرة شاملة عن أداء النسخة الخارقة لوتس إيفورا 2021.. وسعرها في البحرين|صور

تحظى شركة لوتس الانجليزية بشعبية كبيرة وسط عالم السيارات الخارقة، حيث تعتمد على تصميمات أنيقة تتسم بالجانب الرياضي، إضافة إلى التجهيزات الفنية القوية، مما يدفعها لاكتساب تلك السمعة الطيبة وسط كبار مصنعي السيارات وخاصة فيما يتعلق بقوة التسارع والانطلاق.

لهواة الهاتشباك.. سعر ومواصفات رينو سانديرو موديل 2022| صور

تعتبر السيارة رينو سانديرو موديل 2022 من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك والتي تحمل العلامة التجارية الخاصة بشركة رينو الفرنسية، حيث تقدم داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، تضم باقة من وسائل الحماية و الامان، إلى جانب عناصر التحكم المختلفة.

أصبحت جاهزة بالفعل.. انطلاقة قوية لـ فولكس فاجن بولو| صور

حققت اصدارات شركة فولكس فاجن الألمانية نجاحًا كبيرًا داخل الاسواق العالمية للسيارات، نسبة إلى الطرازات المتعددة و خاصة فئة الهاتشباك، وعند التحدث على هذه الفئة المميزة من قبل الصانع الالماني العريق، فلابد ان نتذكر النسخة القوية "بولو"، والتي تعد من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى تلك الفئة على الاطلاق، إلى جانب عائلة جولف و شيروكو القوية.

صور مسربة تكشف الكثير عن بي إم دابليو الفئة الثالثة 2023

واصلت شركة بي ام دابليو تألقها عبر نسختها من الفئة الثالثة 2023، والتي تنتمي إلى مجموعة الاصدارات الفاخرة ضمن باقة الـ سيدان، حيث استطاعت العدسات التجسسية أن تلتقط بعض الصور لتلك الايقونة، والتي تمكنت من خلالها أن تكشف الكثير حول الاطلالة الخارجية و عناصر التصميم المتبعة.

بإطلالة ساحرة ولون مميز.. بي إم دابليو M4 تتألق داخل معرض ميونخ|صور

بعد أن كشفت شركة بي ام دابليو عملاقة تصنيع السيارت الالمانية بالامس عن النسخة M240i صاحبة اطلالة الكوبيه و باللون الارجواني الساحر، وذلك من داخل فعاليات معرض ميونخ للسيارت، يواصل الصانع البافاري من تألقة و ابهار محبيه رواد العلامة التجارية الرائدة BMW، حيث ظهرت النسخة M4 كومبتيشن باطلالة مميزة أيضا ولكن باللون الاخضر النعناعي الفريد، و الذي اضاف لمسة انيقة لهذه النسخة القوية.