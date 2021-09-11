سمعة طيبة.. أحمد موسى ناعيا محمود العربي: جنازته شاهدة على عمل الخير

نعى الإعلامي أحمد موسى، الحاج محمود العربي صاحب مجموعة العربي، والذي وافته المنية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المصريين كلهم زعلوا بعد سماع خبر وفاة الحاج محمود العربي، وجنازة محمود العربي شاهدة على عمل الخير الذي تركه هذا الرجل في حياته".

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وتابع الإعلامي أحمد موسى :" محمود العربي كان محبوبا من كل المصريين وخبر وفاته مفزع للجميع وسمعة الحاج محمود العربي طيبة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ناس كتير من مختلف محافظات الجمهورية شاركت في جنازة الحاج محمود العربي، العربي واحد من أشهر رجال الصناعة في مصر وبدأوحياته بـ قروش قليلة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن :"سفير اليابان نشر نعي للحاج محمود العربي؛ تقديرا لمجهوداته في التجارة والصناعة، مضيفا:" أعزي كل أفراد أسرة العربي في وفاة محمود العربي ".