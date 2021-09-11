خبير يكشف عن تقنية جديدة في مصر تحول المنزل لمنشأة ذكية موفرة للطاقة

كشف حاتم عبد الفتاح خبير التكنولوجيا الرقمية عن تفاصيل تقنية جديدة في مصر عبارة عن تحويل المنزل لمنشأة ذكية توفر الطاقة وتحقق الأمان والرفاهية، مشيرا إلى أن التقنية الجديدة دخلت مصر وأصبحت تدار بالهواتف الذكية، ولا تتعدى تكلفتها ٨ آلاف جنيه.





وأضاف عبد الفتاح خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم مقدم برنامج الجدعان على القاهرة والناس ٢ ، أنه يمكن ربط نظم التحكم للمنزل أو المنشأة عبر لوكيشن السيارة ويتم التحكم به باستخدام تطبيق خاص عبر التليفون المحمول ، مشيرا الى ان تحويل أى منشأة لمبنى ذكى يحقق اعلى درجة من درجات الآمان الى جانب توفير جزء كبير من الرفاهية.



وأوضح عبد الفتاح ، انه يوجد أنظمة كثيرة للاستفادة من قدرات المباني الذكية مثل تشغيل منظومة العمل الذكى للمنزل او المنشأة فور دخول الفرد الى الموقع المحدد سلفا عبر التليفون المحمول ، كما يمكن استخدام وحدات الأنظمة الذكية بشكل منفصل ، لأن كل وحدة منفصلة بطبيعة استخدامها.