أخبار التعليم.. آخر فرصة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب 2021.. وبدء تقديم ملف الالتحاق بتجارة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تنسيق الجامعات ٢٠٢١ … تمريض القاهرة تؤجل اختبار القدرات للطلاب المحولين

اعلنت إدارة كلية التمريض جامعة القاهرة ، انه سيتم تأجيل اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى التحويل إلى كلية التمريض إلى موعد سوف يتم إعلانه فيما بعد .

أخر فرصة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2021.. اليوم



انطلقت صباح الأربعاء الماضي مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021، والتي تستمر حتى غدا الأحد وتنتهي في الساعة السابعة مساءا.



وذلك بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب اليوم الأربعاء لتستمر هذه المرحلة حتى يوم الأحد.

وأضاف " عبد الغفار " خلال مؤتمر صحفي له، أن مرحلة تقليل الاغتراب تشمل طلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق.



.بدء تقديم الملف وإجراء الكشف الطبي واستكمال إجراءات الالتحاق بتجارة عين شمس



أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تعليمات مهمة للطلاب الجدد الملتحقين بالكلية للعام الجامعي مرحلة أولى من تنسيق الجامعات 2021.



وأكدت كلية تجارة جامعة عين شمس، أنه يمكن للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكلية التجارة جامعة عين شمس مرحلة اولي التوجه للكلية بداية من يوم الأحد الموافق ١٢ سبتمبر لتقديم الملف وإجراء الكشف الطبي واستكمال إجراءات الالتحاق بالكلية

البحوث الفلكية ترصد ظاهرة الشروق الإحتراقى "بداية السنة القطبية" اليوم ... شاهد



ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، غدا الأحد الموافق 12 سبتمبر ندوة علمية للاحتفال ببداية السنة القبطية، يتم عرض فيها بعض التفاصيل الفلكية وتصوير لعملية الرصد.

التعليم تتابع وصول أوراق الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس إلى لجان الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الان غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، وصول اوراق اسئلة امتحانات "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" و "علم النفس والاجتماع" المقر أن يؤديها طلاب الثانوية العامة داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .