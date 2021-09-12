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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 10 متهمين بقتل وترويع مواطنين في المطرية .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل اثنين وترويع المواطنين فى منطقة المطرية.

 

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلي المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية: قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم محمد حسني احمد عبد المقصود، وأحمد أمین عبد العزيز بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية من أسلحة نارية " فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك ازهاق روحهما فأحدثوا إصابتهما الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي اودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وقد اقترنت الجناية السابقة بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان: شرعوا في قتل المجني عليهم "إسلام فتحي عباده، وأحمد صلاح الدين حشمت، وعبد الرحمن طارق أحمد"، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة نارية "فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات"، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، إلا أنه خاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به.

محاكمة ترويع المواطنين المطرية المحاكمة الجنائية لقتل العمد

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